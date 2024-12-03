Посол Грузії у Чехії подала у відставку

Тея Маісурадзе наголосила, що прихильна до європейського майбутнього Грузії.

Пані посол Грузії у Чехії Тея Маісурадзе повідомила у соцмережі X, що подала у відставку.

“Я подала заяву про звільнення з посади посла Грузії в Чехії. Для мене було великою честю служити національним інтересам моєї країни протягом майже двох десятиліть, сприяючи її європейській та євроатлантичній інтеграції, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність”, - написала вона.

Тея Маісурадзе наголосила, що прихильна до європейського майбутнього Грузії.

I’ve submitted my resignation as Ambassador of 🇬🇪to🇨🇿



It was a great honor 2serve national interests of my country 4 nearly 2decades, fostering its European&Euro-Atlantic integration, while defending its sovereignty&territorial integrity



I remain committed 2Georgia’s🇪🇺Future! — Tea Maisuradze 🇬🇪🇪🇺🇺🇦 (@MaisuradzeThea) December 2, 2024