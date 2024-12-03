Посол Грузії у Чехії подала у відставку

Пані посол Грузії у Чехії Тея Маісурадзе повідомила у соцмережі X, що подала у відставку.
“Я подала заяву про звільнення з посади посла Грузії в Чехії. Для мене було великою честю служити національним інтересам моєї країни протягом майже двох десятиліть, сприяючи її європейській та євроатлантичній інтеграції, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність”, - написала вона.
Тея Маісурадзе наголосила, що прихильна до європейського майбутнього Грузії.
I’ve submitted my resignation as Ambassador of 🇬🇪to🇨🇿— Tea Maisuradze 🇬🇪🇪🇺🇺🇦 (@MaisuradzeThea) December 2, 2024
It was a great honor 2serve national interests of my country 4 nearly 2decades, fostering its European&Euro-Atlantic integration, while defending its sovereignty&territorial integrity
I remain committed 2Georgia’s🇪🇺Future!
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