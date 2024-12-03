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Посол Грузії у Чехії подала у відставку

Тея Маісурадзе наголосила, що прихильна до європейського майбутнього Грузії.

Посол Грузії у Чехії подала у відставку
Посол Грузії у Чехії Тея Маісурадзе
Фото: Тея Маісурадзе у X

Пані посол Грузії у Чехії Тея Маісурадзе повідомила у соцмережі X, що подала у відставку. 

“Я подала заяву про звільнення з посади посла Грузії в Чехії. Для мене було великою честю служити національним інтересам моєї країни протягом майже двох десятиліть, сприяючи її європейській та євроатлантичній інтеграції, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність”, - написала вона. 

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Тея Маісурадзе наголосила, що прихильна до європейського майбутнього Грузії.

  • Посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія подав у відставку на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

  • Напередодні посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку з тих же причин. 

  • Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”

  • Раніше до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.

  • Перед цим Європарламент закликав провести перевибори парламенту в Грузії через значні порушення.

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