Посол Грузії в Болгарії подав у відставку через зупинку владою своєї країни процесу євроінтеграції

Раніше до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.

Посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку після того, як грузинська влада оголосила про фактичне призупинення процесу інтеграції в ЄС і розігнала масштабну проєвропейську акцію в Тбілісі, передає Укрінформ.

“За час моєї тривалої дипломатичної служби (понад 20 років) я разом зі своїми колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії, а також у побудові міцних і довірчих стратегічних партнерств із нашими союзниками, особливо зі Сполученими Штатами. Наші невтомні зусилля не повинні бути похитнуті або скомпрометовані за жодних обставин. Ні - насильству проти вільної волі мирних протестувальників, повна солідарність із ними”, - написав дипломат у соцмережі Х.

Зі свого боку, видання NewsGeorgia повідомило, що до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.

Зазначимо, напередодні Європарламент закликав провести перевибори парламенту в Грузії через значні порушення.