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У Британії судять п'ятьох шпигунів на користь Росії: стежили за базами і планували викрадення українського військового

Всі обвинувачені є громадянами Болгарії. 

У Британії судять п'ятьох шпигунів на користь Росії: стежили за базами і планували викрадення українського військового
Фото: The Telegraph

У Великій Британії триває судовий процес над п'ятьма громадянами Болгарії, які шпигували на користь Росії в європейських державах. Вони, зокрема, планували спостереження за авіабазою США в Великій Британії, де, на їхню думку, тренували українських військових. Шпигуни навіть розглядали викрадення одного військового та вивезення його до Москви або вбивство. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані суду Олд Бейлі. 

Ватажком групи є 46-річний Орлін Русев. Він і 43-річний Бізер Джамбазов зізналися у змові з російським агентом під псевдо "Руперт Тіц", яким, за даними обвинувачення, є австрієць Ян Марсалек. 

Русєв і Джамбазов
Фото: The Telegraph
Русєв і Джамбазов

Інші троє членів групи – 33-річна Катрін Іванова, 30-річна Ваня Габерова та 39-річний Тихомир Іванчев – усі звинувачення заперечують. 

Представниця обвинувачення, Елісон Морган К. С., заявила, що шпигуни використовували складне стеження за людьми та місцями. Вони використовували фальшиві особи та "впровадження передових технологій для отримання інформації".

Їм заплатили "значні суми грошей". У них знайшли 221 мобільний телефон, майже 500 сім-карт, десятки приладів для запису, 11 дронів, три IMSI-граббери, які можна використовувати для перехоплення даних із пристроїв, 91 банківську картку та 75 паспортів.

У суді стало відомо, що завдання для Руссева ставив Марсалек, якого "можна правильно назвати російським агентом" і який "діяв як посередник для російських спецслужб". Загалом робота на Росію цієї групи тривала з 2020 року до 2023, а в 2022 їм дали завдання стежити за військовою базою США в Штутгарті (Німеччина). 

"Причина, чому це так цікаво для Росії, полягає в тому, що вважається, що це місце, де сили США тренують українських військових", – сказала сторона обвинувачення. 

Ваня Габерова
Фото: The Telegraph
Ваня Габерова

Іванова
Фото: The Telegraph
Іванова

Морган додала, що зловмисники хотіли отримати особисті дані військових, які там перебували. 

Іншим завданням шпигунів було стеження за розслідувачем Христо Грозєвим. За ним стежили з 2021 року, а серед варіантів обговорювали від викрадення його ноутбука і телефона до викрадення його самого і вбивства. 

"Збираючи інформацію та передаючи її російській державі, обвинувачені наражали на небезпеку багато життів. Здійснюючи діяльність такого типу, заплановану на території Великої Британії, ці відповідачі діяли таким чином, що завдавало шкоди безпеці та інтересам Великої Британії", – додала Морган. 

Суд дізнався, що не всі підсудні брали участь у всіх операціях, але кожна особа на лаві підсудних відіграла певну роль принаймні у двох.

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