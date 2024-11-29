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Байден порадив Трампу "передумати" щодо підняття мита для Канади і Мексики

Чинний президент закликає майбутнього "не псувати відносини".

Байден порадив Трампу "передумати" щодо підняття мита для Канади і Мексики
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вперше після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада виступив з публічною критикою свого обраного наступника - причиною став намір республіканця запровадити рекордні мита на товари із Мексики та Канади.

Як пише Reuters, поки ще чинний господар Білого дому висловив сподівання, що Трамп "передумає" йти на такий крок, адже вважає його "контрпродуктивним".

"Так сталося, що Сполучені Штати оточені двома океанами та двома союзниками - Канадою та Мексикою. Псувати стосунки з ними - це останнє, чого ми прагнемо", - сказав Байден під час виступу у Массачуссетсі, де президент провів із родиною День подяки. 

На думку Байдена, численні обіцянки Трампа щодо свого першого дня на посаді "нагадують радше спробу переконати в чомусь самого себе". 

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