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США запровадили санкції проти понад 20 венесуельських чиновників

Серед них є члени кабінету Ніколаса Мадуро.

США запровадили санкції проти понад 20 венесуельських чиновників
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

США запровадили санкції проти 21 венесуельського чиновника за їхню роль у придушенні протестів після президентських виборів у липні.

Про це заявив у середу високопоставлений чиновник у Вашингтоні, пише DW.

Серед тих, хто потрапив під санкції, є члени кабінету Ніколаса Мадуро, зокрема міністр планування Рікардо Хосе Менедес та міністр зв’язку Фредді Альфред Назарет, а також високопосадовці розвідки Алексіс Хосе Родрігес і Хав’єр Хосе Маркано.

Вашингтон зазначає, що Мадуро неправдиво заявив про перемогу на виборах і що лідер опозиції Едмундо Гонсалес є обраним президентом.

“Репресивні дії Мадуро та його представників після президентських виборів у Венесуелі є відчайдушною спробою змусити замовкнути голоси громадян”, ‒ заявив Бредлі Сміт, який виконує обов'язки заступника міністра фінансів.

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Опозиція Венесуели, а також низка західних країн і міжнародних організацій назвали вибори непрозорими і закликали до повної публікації бюлетенів.

Уряд Мадуро розкритикував останні санкції як “відчайдушний акт” проти “патріотів”.

 У заяві міністерства закордонних справ Венесуели йдеться, що країна “з усією твердістю відкидає” останні санкції “уряду США, що йде у відставку, проти венесуельського народу і, зокрема, групи патріотів, які присвятили себе захисту миру, стабільності, економічного відновлення та національної єдності перед обличчям фашистського насильства”.

Мадуро заявив про свою перемогу на виборах і знехтував внутрішніми та міжнародними закликами оприлюднити детальні дані голосування, щоб підтвердити її.

  • Раніше Bloomberg писав, що з Венесуели через репресії Мадуро втекли близько 100 лідерів опозиції та активістів. За перший місяць після виборів Каракас видав щонайменше 25 ордерів на арешт опозиціонерів.
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