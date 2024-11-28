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Комітет парламенту Бразилії підтримав законопроєкт про заборону абортів

Переривання вагітності хочуть зробити незаконним за будь-яких обставин. 

Комітет парламенту Бразилії підтримав законопроєкт про заборону абортів
Конгрес Бразилії
Фото: Wilson Center

У нижній палаті бразильського Конгресу законопроєкт щодо заборони абортів у його найбільш суворому тлумаченні, яке не дозволяє робити винятків навіть для захворювань плоду, випадків зґвалтування чи загрози життю матері, отримав підтримку профільного комітету.

Як пише Reuters, законодавці пропонують внести зміни до конституції країни, визначивши, що право на недоторканність людського життя визначається не з моменту народження, а з моменту зачаття.

Більшість у комітеті з конституційних та юридичних питань мають консерватори, що й забезпечило просування документа. Натомість прогресивні парламенті гостро розкритикували законопроєкт, вважаючи його атакою на права жінок та вказуючи на негативні наслідки для розвитку науки та медицини. 

Подальший розгляд питання заборони абортів у Конгресі Бразилії очікується на початку наступного року.

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