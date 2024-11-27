ЗМІ: Франція вивчає можливість розробки власної балістичної ракети дальністю 1 000 км

Франція вивчає проект балістичної ракети власної розробки, радіус дії якої може перевищувати 1000 км.

Про це повідомляє французьке видання Challenges.

Зазначається, що французькі сили наразі не мають наземних балістичних можливостей. Єдиною французькою балістичною ракетою є ядерна ракета M51 на борту підводних човнів стримування.

Як повідомляє Defense Express, востаннє Франція розробляла ракетний комплекс з балістичними ракетами у 60-70-х роках. Це був комплекс Pluton із дальністю до 120 км.