ЗМІ: Франція вивчає можливість розробки власної балістичної ракети дальністю 1 000 км

Франція вивчає проект балістичної ракети власної розробки, радіус дії якої може перевищувати 1000 км.
Про це повідомляє французьке видання Challenges.
Зазначається, що французькі сили наразі не мають наземних балістичних можливостей. Єдиною французькою балістичною ракетою є ядерна ракета M51 на борту підводних човнів стримування.
Як повідомляє Defense Express, востаннє Франція розробляла ракетний комплекс з балістичними ракетами у 60-70-х роках. Це був комплекс Pluton із дальністю до 120 км.
- Чотири європейські країни підписали лист про наміри щодо розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю понад 500 км. Цим спільно займуться Франція, Німеччина, Італія та Польща.
- Франція запропонувала базувати зброю на модифікації існуючої морської крилатої ракети MdCN (Missile de Croisiere Naval), виготовленої європейською оборонною компанією MBDA, яка також виробляє Taurus, Storm Shadow і Scalp. Новою ракетою, як очікується, можна буде стріляти з вантажівок.
- Військове джерело повідомило виданню, що нова ракета наземного базування має мати радіус дії від 1000 до 2000 км.
- З 2026 року в Німеччині будуть тимчасово розміщені американські крилаті ракети типу "Томагавк" та інша зброя великої дальності, щоб захистити партнерів по НАТО в Європі.