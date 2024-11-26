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Сибіга і Боррель обговорили шляхи збільшення ціни війни для Росії

Голова МЗС також зустрівся із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

Сибіга і Боррель обговорили шляхи збільшення ціни війни для Росії
Андрій Сибіга і Джозеп Боррель
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем на полях міністерської зустрічі G7 у Римі.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я був радий зустрітися з Жозепом Боррелем і подякувати йому за його виняткову особисту відданість єдності та силі ЄС у підтримці України та протидії російській агресії", – зазначив Сибіга.

Він розповів, що на зустрічі вони обговорили шляхи збільшення ціни війни для Росії.

Як відомо, Боррель незабаром завершить свою роботу на посаді головного дипломата ЄС. Його замінить колишня прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Сибіга також повідомив, що провів предметні переговори з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро щодо зміцнення України, забезпечення довгострокової безпеки в Європі та протидії загрозам з боку Росії. 

"Ми вдячні Франції за оборонну допомогу, рішення на користь використання далекобійних спроможностей, а також очікувану передачу літаків Mirage 2000", - додав міністр. 

Андрій Сибіга і Жан-Ноель Барро
Фото: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга і Жан-Ноель Барро

Як повідомлялося, Сибіга 25-26 листопада бере участь в міністерському засіданні "Групи семи" в Італії.

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