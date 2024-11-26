Колона протестувальників наближається до “червоної зони” у центрі Ісламабаду, де розташовані парламент країни, Верховний суд та важливі урядові будівлі.

У столицю Пакистану Ісламабад увійшла колона протестувальників, які вимагають звільнення з ув’язнення колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, повідомляє BBC.

Вони наближаються до “червоної зони” у центрі міста, де розташовані парламент країни, Верховний суд та важливі урядові будівлі. Збройні сили використовують сльозогінний газ проти мітингувальників.

Водночас Bloomberg пише, що під час жорстоких сутичок між поліцією та демонстрантами було вбито чотирьох солдатів і щонайменше одного протестувальника. Уряд наказав армії “стріляти на місці”.

Видання зазначає, що міністри уряду та лідери партії Хана PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) звинуватили один одного в початку насильства.

“Ми виявляли стриманість. Ніщо не заважає нам стріляти у відповідь. Рейнджерам воєнізованих сил знадобиться п’ять хвилин, щоб зробити постріли, а потім усі розійдуться”, ‒ сказав вчора журналістам міністр внутрішніх справ Мохсін Накві.

Зульфі Бухарі, речник політичного руху Хана, повідомив зі свого боку, що під час сутичок протестувальників з владою один із учасників маршу був убитий, а ще 20 ‒ поранені.

Фото: EPA/UPG

Що було раніше

Протест є відповіддю на “останній” заклик Хана до протесту, ексочільник уряду закликав своїх прикильників залишатися в столиці, поки уряд не виконає їхні вимоги.

Хан відбуває трирічний термін ув'язнення за корупцію, але обвинувачення проти нього заперечує.

Влада закрила Ісламабад, заблокувавши автомагістралі та призупинивши послуги мобільного зв’язку та Інтернету в деяких районах.

Під часу маршу, який розпочався в неділю, поліція заарештувала сотні протестувальників. Серед лідерів протесту є дружина Хана та колишня перша леді Бушра Бібі.