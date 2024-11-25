Десятки тисяч протестувальників наближаються до столиці Пакистану: вимагають звільнення експрем'єра

Під час маршу, який розпочався в неділю, поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників і заарештувала сотні людей.

Десятки тисяч протестувальників наближаються до столиці Пакистану Ісламабаду у межах загальнонаціональних акцій із закликами до звільнення колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, повідомляє BBC.

Марш є відповіддю на “останній” заклик Хана до своїх прихильників протесту залишатися в столиці, поки уряд не виконає їхні вимоги.

Деякі топлідери партії PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) Хана зустрілися з ним у в'язниці Равалпінді, де він відбуває трирічний термін ув'язнення за корупцію ‒ звинувачення, які він заперечує.

У відповідь на протести влада закрила Ісламабад, заблокувавши автомагістралі та призупинивши послуги мобільного зв’язку та інтернету в деяких районах.

Під час маршу, який розпочався в неділю, поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників і, як повідомляється, заарештувала сотні людей.

Дружина Хана та колишня перша леді Бушра Бібі є серед лідерів мітингу.

Додамо, Ісламабад також готується прийняти сьогодні лідера Білорусі Олександра Лукашенка. У вересні дві країни погодилися підписати Меморандум про взаєморозуміння для створення дорожньої карти торгівлі на наступні три роки.

Державний візит посадовці називають однією з причин, чому вони хочуть, щоб протестувальники розійшлися. Високий суд Ісламабаду минулого тижня визнав акцію протесту незаконною, згадавши про візит у постанові суду. Судді зазначили, що захист і свобода пересування білоруської делегації “є надзвичайно важливою та безпосередньо стосується відносин з іншою країною; отже, задіяно більший суспільний інтерес”.