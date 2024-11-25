Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 російського виробництва загорівся після приземлення в аеропорту Анталії на півдні Туреччини.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Літак російської авіакомпанії "Азимут" прибув із Сочі. Через кілька хвилин після приземлення його двигун охопило полум’я і густий дим.
На місце події прибули аварійні служби, які загасили вогонь.
У результаті 79 пасажирів були евакуйовані, постраждалих немає.
Це також підтвердили згодом у Росавіації. Російські ЗМІ пишуть, що у літака, можливо, були пошкоджені паливні баки, що знаходяться у його крилах, стався розлив палива, і літак спалахнув.
Як повідомлялося, в 2012 році Індонезія призупинила закупівлю літаків Sukhoi SuperJet після того, як лайнер Sukhoi SuperJet-100 розбився під час демонстраційного польоту. На його борту перебували 45 осіб.
У 2019 році мексиканська авіакомпанія Interjet вирішила відмовитися від подальшої експлуатації російського близькомагістрального літака Sukhoi Superjet 100. До цього це зробила ірландська авіакомпанія CityJet, яка здавала їх в лізинг Brussels Airlines.
- Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну.
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- Ще в травні 2022 року видання Bloomberg писало, що через санкції Росія буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини. Напередодні ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.
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