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В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту

У результаті 79 пасажирів були евакуйовані, постраждалих немає. 

В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Sukhoi Superjet 100 (архівне фото)

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 російського виробництва загорівся після приземлення в аеропорту Анталії на півдні Туреччини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Літак російської авіакомпанії "Азимут" прибув із Сочі. Через кілька хвилин після приземлення його двигун охопило полум’я і густий дим.

На місце події прибули аварійні служби, які загасили вогонь.

У результаті 79 пасажирів були евакуйовані, постраждалих немає. 

Це також підтвердили згодом у Росавіації. Російські ЗМІ пишуть, що у літака, можливо, були пошкоджені паливні баки, що знаходяться у його крилах, стався розлив палива, і літак спалахнув. 

Як повідомлялося, в 2012 році Індонезія призупинила закупівлю літаків Sukhoi SuperJet після того, як лайнер Sukhoi SuperJet-100 розбився під час демонстраційного польоту. На його борту перебували 45 осіб.

У 2019 році мексиканська авіакомпанія Interjet вирішила відмовитися від подальшої експлуатації російського близькомагістрального літака Sukhoi Superjet 100. До цього це зробила  ірландська авіакомпанія CityJet, яка здавала їх в лізинг Brussels Airlines. 

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