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ФБР попередило майже 150 політиків про загрозу від китайських хакерів

У Білому домі відбулася зустріч провідних американських телекомунікаційних компаній з представниками органів національної безпеки США.

ФБР попередило майже 150 політиків про загрозу від китайських хакерів
Фото: EPA/UPG

ФБР повідомило приблизно 150 осіб, зокрема найвищих політиків, що вони могли стати жертвами зламів з боку китайських хакерів. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що у Білому домі відбулася зустріч провідних американських телекомунікаційних компаній з представниками органів національної безпеки країни.

Причиною зустрічі стала стурбованість з приводу тривалої китайської кампанії кібершпигунства. Деякі подробиці телеканалу повідомив сенатор-демократ Марк Уорнер. З його слів випливає, що дії пов'язаних із КНР хакерів розглядаються як найнебезпечніші у сфері телекомунікацій у США.

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Хакери проникли досить глибоко у системи найбільших операторів зв'язку США, щоб стежити за телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями, і вирішити проблему виявилося непросто. 

Як зазначив сенатор Уорнер, ті десятки людей, попередження яким направили спецслужби, найімовірніше, зв'язувалися через свої пристрої з численними абонентами. Це означає, що хакери могли отримати доступ до значно більшого обсягу конфіденційних даних.

CNN зазначав, що хакери намагалися атакувати засоби зв'язку високопоставлених діячів обох провідних політичних партій США, включно з обраним президентом-республіканцем Дональдом Трамом, обраним віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером та його сином Еріком Трампом.

Китай усі звинувачення у кібератаках та шпигунстві відкидає.

  • Раніше високопосадовець Кіберкомандування США Морган Адамський повідомив, що китайські хакери зробили низку кроків в ІТ-мережах критичної інфраструктури США, аби підготуватися до можливого зіткнення Пекіна і Вашингтона.
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