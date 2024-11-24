Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими

Високотехнологічне обладнання британського виробника Beck Optronic Solutions на 2,1 млн доларів продали підсанкційним російським компаніям, що пов'язані із військовими.

Про це повідомляє BBC з посиланням на митні документи.

За митними даними, технологічну оптику надіслала фірма, зареєстрована в Киргизстані, якою, імовірно, керує модель купальників.

Beck Optronic, яка має стосунок до виробництва британських танків Challenger 2 та винищувачів F 35, заперечує порушення санкцій та будь-які зв'язки із Росією чи Киргизстаном.

BBC зазначає, що розслідування привело видання до Валерії Байгаскіної, 25-річної уродженки Казахстану, яка нині мешкає у Білорусі. Дівчина підробляє моделлю і регулярно розповідає в соцмережах про своє розкішне життя. За останні два роки вона відвідала Дубай, Шрі-Ланку і Малайзію.

“В її в соцмережах не вказано, що вона також є директоркою фірми, яка, згідно з митними документами, постачала обладнання на мільйони доларів підсанкційним компаніям у Росії. За білоруськими реєстраційними даними, Байгаскіна є засновницею і директоркою ТОВ "Рама Груп". Компанія створена в лютому 2023 року й зареєстрована в Бішкеку, столиці Киргизстану, за 3 713 км від Білорусі”, ‒ йдеться у матеріалі.

Фото: Instagram Валерія Байгаскіна позує з гвинтівкою

Обидві країни – колишні радянські республіки з міцними торгівельними зв'язками з Росією, а Мінськ є давнім та найближчим союзником Москви.

Статистика показує, що з моменту впровадження санкцій проти Росії в лютому 2022 року експорт Британії до Киргизстану зріс більш ніж на 300%. Фахівці підозрюють, що деякі товари насправді призначені для Москви.

“Рама Груп”

З митних документів, отриманих у розпорядження BBC, випливає, що ТОВ "Рама Груп" двічі постачала до Росії високотехнологічну оптику, яку використовують в ракетах, танках і літаках. У митній декларації вказано: виробником обладнання є компанія Beck Optronic Solutions (Хартфордшир), що випускає високоточні лінзи, які застосовуються в оптичних системах спостереження і цілевказівки. На сайті компанії зазначено, що її товари використовуються в медицині та інженерії, але також у військовій та оборонній галузях.

Лінзи й оптичні прилади Beck Optronic Solutions належать до товарів, які або не можуть бути експортовані до Росії, або вимагають дозволу британської влади для їхнього продажу.

Через митні документи ВВС встановила, що “Рама Груп” та ще одна компанія-посередник ТОВ “Шисан” загалом відправили до Росії шість партій продукції Beck Optronics загальною вартістю 2,1 млн доларів. “Рама Груп” здійснила дві поставки у грудні 2023-го та січні 2024 року. Отримувач ‒ підсанкційна фірма Sol Group, що базується в Смоленську, за 320 км від Москви.

Незрозуміло, яким саме міжнародним маршрутом прямували товари. Документи вказують на те, що деякі з вантажів їхали через Таїланд.

Киргизька компанія “Шисан”

Ще чотири поставки з товарами Beck Optronics на суму 1,5 млн доларів здійснила інша киргизька компанія ‒ ТОВ “Шисан”. Дві з них містили “лінзи для короткохвильових інфрачервоних камер” й попрямували на Уральський оптико-механічний завод, що виробляє обладнання для наведення бомб та перебуває під санкціями через свої зв'язки з російськими військовими.

“Рама Груп” і “Шисан” зареєстровані за однаковою адресою в Бішкеку, однак там BBC сказали, що Валерія Байгаскіна у закордонному відрядженні.

Байгаскіна пояснила, що дійсно заснувала компанію, але продала її в травні. Звинувачення на свою адресу вона відкинула.

Розслідування виявило, що в травні цього року вона продала "Рама Груп" своїй подрузі Ангеліні Журенко, що займається продажем жіночої білизни в Казахстані.

На запит Журенко відповіла так: “Наша торгівельна діяльність здійснюється виключно в рамках чинного законодавства Киргизстану. Компанія не порушує жодних законодавчих заборон. Будь-яка інша інформація не відповідає дійсності”.

Директором іншої компанії-посередника "Шисан" вказаний Євген Анатолійович Матвєєв. Він у коментарі відповів, що інформація розслідування “неправдива”, і що він керує “бізнесом, який постачає виключно товари цивільного призначення, вироблені в країнах Азії”. “Це не суперечить законам держави, в якій я працюю, і не має нічого спільного із санкціями США”, ‒ додав він.

Підтверджень того, що в Beck Optronics знали про ці поставки, як і того, що кінцевими отримувачами оптики були російські компанії, немає.

Позиція британців

Британський виробник наполягає, що не має стосунку до цих поставок. А також запевнив, що не співпрацював із жодною фірмою в Росії, Киргизстані чи Таїланді. У компанії вважають, що деяке з переліченого обладнання навіть не було виготовлене на їхньому підприємстві, а митні документи, можливо, сфальсифіковані.

Але цей імовірний експорт є частиною значно ширшої мережі, що охоплює поставки з різних джерел.

Аналіз митних документів, проведений вашингтонським аналітичним центром C4ADS, свідчить, що з липня по грудень 2023 року "Шисан" здійснив 373 поставки через Киргизстан до Росії. З них 288 містили товари із митними кодами "високоприорітетні товари військового призначення".

За той самий період “Рама Груп” здійснила 1 756 поставок до Росії, з них 1 355 ‒ “високоприорітетні товари військового призначення”.