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У Греції місцеві комуністи зірвали акцію пам’яті жертв Голодомору

Від насильницьких дій постраждав український дипломат.

У Греції місцеві комуністи зірвали акцію пам’яті жертв Голодомору
Фото: Фейсбук / Igor Posolenyk

Сьогодні, 23 листопада, у Греції місцеві комуністи зірвали акцію пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомив місцевий священник Української греко-католицької церкви Ігор Посоленик.

За його словами, у суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій (Мадри, Греція). 

Інцидент відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору.

Діти та дорослі з українських церковних, освітніх і культурних організацій прибули до пам’ятника, аби вшанувати мільйони людей, загиблих під час Голодомору — одного з найбільших злочинів проти людства ХХ століття. Проте їхній захід було зірвано групою невідомих осіб.

Зі свідчень учасників, нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози. 

Від насильницьких дій постраждав дипломат Посольства. (Відповідна комунікація Посольства України готується).

Місцева українська громада закликає грецьку владу розслідувати інцидент, встановити винних та гарантувати безпеку проведення таких заходів у майбутньому. 

Окрім цього, піднімається питання про те, чи підтримка деякими групами проросійської пропаганди в Європі може становити реальну загрозу для громадянського миру.

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