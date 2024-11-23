У Малі "Аль-Каїда" розстріляла колону ПВК "Вагнер", – ЗМІ

У центральній частині Малі озброєні бійці терористичної організації "Аль-Каїда" напали на колону російських найманців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на канали, пов'язані з Аль-Каїдою та її африканським крилом.
На фотографіях, які ісламісти викладають у мережу, видно захоплені ними зброю, боєприпаси та екіпірування, зокрема з емблемами ПВК.
Напад, ймовірно, стався 21 листопада у центральній частині Малі. Джихадисти стверджують, що вбили як мінімум сімох вагнерівців і підірвали два автомобілі.
- Влітку повстанці туареги у Малі заявили про 84 знищених вагнерівців.
- Після розгрому російських найманців повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором. Світлину опублікувало видання Kyiv Post, її автентичність підтвердили джерела УП в силах оборони і безпеки.
- Представник Головного управління міністерства оборони Андрій Юсов згодом сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".
- Щодо ситуації в Малі, то, як відомо, у 2021 році стався новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії. Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях.