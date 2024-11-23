У Малі "Аль-Каїда" розстріляла колону ПВК "Вагнер", – ЗМІ

Джихадисти кажуть, що вбили як мінімум сімох терористів “Вагнера” і підірвали два автомобілі.

У центральній частині Малі озброєні бійці терористичної організації "Аль-Каїда" напали на колону російських найманців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на канали, пов'язані з Аль-Каїдою та її африканським крилом.

На фотографіях, які ісламісти викладають у мережу, видно захоплені ними зброю, боєприпаси та екіпірування, зокрема з емблемами ПВК.

Напад, ймовірно, стався 21 листопада у центральній частині Малі. Джихадисти стверджують, що вбили як мінімум сімох вагнерівців і підірвали два автомобілі.