Повстанці у Малі заявили про 84 знищених вагнерівців

Повстанці у Малі заявили, що за три дні боїв знищили 84 вагнерівців, передає Bloomberg.

Також повстанці ліквідували 47 малійських солдатів. Натомість проросійське інформагентство "Африканська ініціатива" інфорсувало про понад два десятки убитих члені ПВК "Вагнер" і солдатів. Попри це така кількість втрат з боку Росії - найбільша з моменту розгортання ПВК у Малі у 2021 році.

Повстанці захопили військову техніку, зброю противника.