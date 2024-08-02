Повстанці у Малі заявили про 84 знищених вагнерівців

Повстанці у Малі заявили, що за три дні боїв знищили 84 вагнерівців, передає Bloomberg.
Також повстанці ліквідували 47 малійських солдатів. Натомість проросійське інформагентство "Африканська ініціатива" інфорсувало про понад два десятки убитих члені ПВК "Вагнер" і солдатів. Попри це така кількість втрат з боку Росії - найбільша з моменту розгортання ПВК у Малі у 2021 році.
Повстанці захопили військову техніку, зброю противника.
- Після розгрому російських найманців повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором. Світлину опублікувало видання Kyiv Post, її автентичність підтвердили джерела УП в силах оборони і безпеки.
- Представник Головного управління міністерства оборони Андрій Юсов згодом сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".
- Щодо ситуації в Малі, то, як відомо, у 2021 році стався новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії. Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях.