Прем'єр Британії дорікнув соцмережам за поширення дезінформації: "заворушення розпалювалися онлайн"

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер дорікнув компаніям соціальних мереж за "насильницький безлад", що вирує на їхніх платформах, на тлі заворушень після вбивства трьох дівчаток у Саутпорті. Вуличні зіткнення супроводжувалися дезінформацією, поширюваною в онлайні, пише Politico.

Перед тим, як ім'я підозрюваного в нападі стало відомим, у соцмережах постили фальшиві звинувачення проти біженців, а також про те, що влада це приховує. Стармер на вчорашній пресконференції звернувся до офісів соцмереж із закликом дотримуватися законів.

"Дозвольте мені також сказати великим компаніям соціальних медіа та тим, хто ними керує: насильницькі заворушення явно розпалювалися онлайн. Це теж злочин. Це відбувається у вас, і закон має дотримуватися всюди", – сказав він.

Стармер також анонсував створення поліційної групи для боротьби з бунтівниками, які їздять по країні і створюють хаос.