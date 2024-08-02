ГоловнаСвіт

У Пакистані через рекордну зливу загинуло щонайменше 25 людей

У місіта Лахор затопило будинки та лікарні.

У Пакистані через рекордну зливу загинуло щонайменше 25 людей
Фото: EPA/UPG

У пакистанському місті Лахор, другому у країні, випала рекордна кількість дощів, затопивши будинки та лікарні.

Про це повідомляє DW.

У деяких районах міста, яке розташоване поблизу кордону з сусідньою Індією, за лічені години випало 353 міліметри. За даними влади, це побило попередній рекорд у 332 міліметри протягом трьох годин у місті в липні 1980 року.

У метеорологічному департаменті Пакистану зливу назвали “рекордною кількістю опадів” у регіоні.

Підписуйтесь на наш Google News

Через ураження струмом загинула людина. Міський комісар оголосив надзвичайний стан у місті, залишивши всі школи та офіси закритими.

Сильна злива швидко затопила багато вулиць, а дощова вода потрапила в деякі палати лікарень.

Водночас у гірській північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва також спостерігалися сильні дощі протягом останніх трьох днів. Там загинули щонайменше 24 людини.

Фото: EPA/UPG

  • Сильні опади є звичайним явищем у Пакистані в сезон мусонів з червня по вересень. Але країна, особливо південні та північні регіони, зіткнулася з катастрофічними дощами в 2022 році, і вчені пов’язали екстремальну погоду зі зміною клімату або довгостроковою зміною погодних умов.
  • Нещодавно в сусідній Індії майже 200 людей загинули після сильних дощів, які спровокували зсуви ґрунту в горбистому регіоні в південному штаті Керала.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies