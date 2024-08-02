Потік нелегальних мігрантів до США скорочується п'ятий місяць поспіль

Показник липня став найменшим з 2020 року.

Прикордонний патруль Сполучених Штатів у липні затримав 57 тисяч осіб, які незаконним чином потрапили до країни з півдня. Це найменше зафіксоване число порушень з вересня 2020 року.

Як пише BBC, загалом упродовж 5 останніх місяців спостерігається стійка тенденція до зниження потоку нелегальних мігрантів. Порівняно з груднем минулого року, коли була досягнута рекордна позначка у 250 тисяч затриманих, показники впали уп'ятеро.

Адміністрація президента Джо Байдена пояснює стабілізацію ситуації на кордоні з Мексикою своєю міграційною політикою. Зокрема йдеться про видачу указу, що дозволяє депортувати осіб без розгляду їхньої заяви на отримання притулку, якщо вони не потрапляють у визначену денну квоту.

Питання кордону - одне з ключових у президентських перегонах. Дональд Трамп та його однопартійці регулярно нещадно критикують демократів за нібито сприяння незаконній міграції та обіцяють після перемоги у листопаді "зупинити вторгнення в Америку з півдня".