Білий дім: західні країни працювали над обміном Олексія Навального з Росії

Подробиць про перемовини не повідомили.

Західні країни хотіли обміняти з Росії Олексія Навального.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Він розповів, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".

"На жаль, він помер", – додав Салліван.

Раніше про угоду щодо обміну Навального говорили його політичні соратники.