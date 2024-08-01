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Білий дім: західні країни працювали над обміном Олексія Навального з Росії

Подробиць про перемовини не повідомили.

Білий дім: західні країни працювали над обміном Олексія Навального з Росії
Джейк Салліван
Фото: EPA/UPG

Західні країни хотіли обміняти з Росії Олексія Навального.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Він розповів, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".

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"На жаль, він помер", – додав Салліван.

Раніше про угоду щодо обміну Навального говорили його політичні соратники. 

  • Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.
  • 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
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