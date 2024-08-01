Остін: США стурбовані просуванням армії РФ на території України

Сполучені Штати стурбовані прогресом російської армії в Україні. Водночас США продовжуватимуть надавати безпекову допомогу для України.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, пише Reuters.

Вашингтон стурбований просуванням Росії на території України, якій США надають допомогу. Водночас, міністр оборони США наголосив, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення власних рядів.

"Я аплодую тому, що українці продовжують робити для того, щоб переконатися, що вони можуть втримати свої позиції. Українці - дуже рішучі люди", – додав він.