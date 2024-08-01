В Аргентині для прогнозування майбутніх злочинів використовуватимуть штучний інтелект

Сили безпеки Аргентини оголосили про плани використовувати штучний інтелект для прогнозування майбутніх злочинів, що, на думку експертів, може загрожувати правам громадян.

Про це пише The Guardian.

Ультраправий президент країни Хав’єр Мілей цього тижня створив у Департаменті безпеки підрозділ штучного інтелекту, який використовуватиме “алгоритми машинного навчання для аналізу історичних даних про злочини для прогнозування майбутніх злочинів”.

Також очікується розгортання програмного забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації “розшукуваних осіб”, перегляду соціальних мереж і аналізу записів камер безпеки в режимі реального часу для виявлення підозрілих дій.

Міністерство безпеки заявило, що новий підрозділ допоможе “виявляти потенційні загрози, ідентифікувати пересування злочинних груп або передбачати заворушення”.

Однак нововведення викликало тривогу серед правозахисних організацій. Експерти побоюються, що певні групи суспільства можуть зазнати надмірного контролю з боку цієї технології, а також висловлюють занепокоєння щодо того, хто матиме доступ до інформації.

Організація Amnesty International попередила, що цей крок може порушити права людини. “Широкомасштабне стеження впливає на свободу вираження поглядів, оскільки спонукає людей до самоцензури або утримання від обміну своїми ідеями чи критикою, якщо вони підозрюють, що все, що вони коментують, викладають онлайн або публікують, контролюється силами безпеки”, ‒ сказала виконавчий директор Amnesty International в Аргентині Маріела Бельскі.

Тим часом Аргентинський центр досліджень свободи вираження поглядів і доступу до інформації заявив, що такі технології історично використовувалися для “профілювання науковців, журналістів, політиків і активістів”, що загрожує конфіденційності.