Новий страйк: у Голлівуді актори відеоігор вимагають захисту їхньої праці від технологій штучного інтелекту

Раніше студії не погодилися на регулювання генеративного штучного інтелекту, що призвело до страйку акторів. Наразі компанії можуть відтворювати голос актора або створити цифрову його копію без згоди самого актора чи компенсації.

Актори, які працюють над відеоіграми та належать до Гільдії кіноакторів (SAG-AFTRA), розпочали страйк після того, як із виробниками відеоігор не вдалося домовитися про нові умови контракту. Актори вимагають захисту від штучного інтелекту, повідомляє “Суспільне” із посиланням на “Бі-Бі-Сі”.

Півтора року профспілка вела перемовини з такими розробниками відеоігор, як Activision, Warner Bros і Walt Disney, щодо нового контракту. Гільдія та компанії досягли успіху щодо заробітної плати та безпеки праці, однак студії не погодилися на регулювання генеративного штучного інтелекту.

За даними профспілки, наразі компанії можуть відтворювати голос актора або створити цифрову його копію без згоди самого актора чи компенсації.

"Ми не погоджуватимемося на контракт, який дозволяє компаніям зловживати штучним інтелектом і шкодити нашим учасникам", – заявила SAG-AFTRA.

Натомість студії відеоігор заявили, що вже зробили достатньо поступок для профспілки.

"Ми розчаровані тим, що профспілка вирішила страйкувати, коли ми настільки близькі до угоди. Наша пропозиція є прямим реагуванням на занепокоєння SAG-AFTRA та розширює суттєвий захист штучного інтелекту, який включає вимогу згоди та справедливої компенсації для всіх виконавців, які працюють згідно [Угоди про інтерактивні медіа]", – зазначила Одрі Кулінг, представниця 10 виробників відеоігор, які ведуть переговори з SAG-AFTRA.

Інтерактивна медіаугода регулює дії виконавців, які надають послуги озвучення та знімають камеру для створення персонажів відеоігор. Термін дії такої угоди завершився в листопаді 2022 року, проте його поновлювали щомісяця, поки профспілка і представники розробників відеоігор вели переговори.

За даними профспілки, угода поширюється на понад 2500 виконавців поза камерою (озвучка), виконавців на камері (захоплення руху, трюки), координаторів трюків, співаків, танцюристів, лялькарів і виконавців на фоні.

Торік у Голлівуді страйкували актори від профспілки SAG-AFTRA – страйк тривав 118 днів і став найдовшим за 90 років існування профспілки. Завдяки попередньому страйку актори отримали оновлені зарплати, пільги та захист від використання ШІ. Страйк став збитковим для економіки Каліфорнії, а шкоду оцінили у понад 6,5 мільярдів доларів.