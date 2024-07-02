«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
ГоловнаТехнології

Українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана в "Дії"

Послуга є доступною вже майже місяць.

Українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана в "Дії"
Фото: informator.ua

У "Дії" українці згенерували вже понад 200 000 посвідчень ветерана.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою – у смартфоні", – написав він у телеграмі. 

Також нагадав, хто може скористатися послугою:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Він нагадав, що нещодавно уряд підтримав зміни до закону, тому ветерани та їхні  родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, а паперовим – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies