Українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана в "Дії"

У "Дії" українці згенерували вже понад 200 000 посвідчень ветерана.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою – у смартфоні", – написав він у телеграмі.
Також нагадав, хто може скористатися послугою:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Він нагадав, що нещодавно уряд підтримав зміни до закону, тому ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, а паперовим – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.
- Посвідчення ветерана у "Дії" стало доступним 5 червня.
- А від 10 червня родичам військовополонених і цивільних заручників, яких повернуть в Україну, приходитиме сповіщення у додатку "Дія".