Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що тепер не потрібно носити із собою паперовий аналог.

У “Дії” тепер доступне посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, – йдеться в повідомленні.

Додати документ можна, якщо ви:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.

Нагадаємо, нещодавно в "Дії" в тестовому режимі з'явилася функція виправлення даних про реєстрацію. Сервіс поки не працюватиме в Одесі, Миколаєві та певних громадах на окупованих територіях.