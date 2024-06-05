Як відпочивати біля водойм безпечно: КП "Плесо" нагадало правила

Загалом на період воєнного стану відпочинок на пляжах не рекомендований. Рекомендації КП стосуються загрози утоплення, а не воєнної.

Комунальне підприємство "Плесо" нагадало правила безпеки дітей під час відпочинку біля водойм.

Насамперед не можна залишати дітей без нагляду. Батьки та опікуни повинні завжди наглядати за дітьми під час перебування у воді та біля неї.

"Навіть невелика кількість води може становити загрозу для малюків", – зазначили в КП.

Також необхідно використовувати рятувальні засоби. Для дітей, які ще не вміють добре плавати, обов’язковим є використання рятувальних жилетів або інших засобів підтримки на воді.

Дітям потрібно пояснити правила поведінки.

"Розмовляйте з дітьми про правила поведінки на воді. Вони повинні знати, що гратися та пірнати можна лише у безпечних місцях та під наглядом дорослих", – додали в повідомленні.

Купатися дозволено лише в облаштованих для цього місцях.

"Обирайте для відпочинку лише ті пляжі та зони відпочинку, які мають необхідні засоби безпеки та рятувальні служби. У Києві налічується 15 офіційних муніципальних пляжів", – нагадали в КП.

Також варто слідкувати за погодними умовами та уникати купання під час сильної течії. Навіть досвідчені плавці можуть зіткнутися з небезпекою в несприятливих умовах.