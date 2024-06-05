Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоЖиття

Як відпочивати біля водойм безпечно: КП "Плесо" нагадало правила

Загалом на період воєнного стану відпочинок на пляжах не рекомендований. Рекомендації КП стосуються загрози утоплення, а не воєнної. 

Як відпочивати біля водойм безпечно: КП "Плесо" нагадало правила
Фото: EPA/UPG

Комунальне підприємство "Плесо" нагадало правила безпеки дітей під час відпочинку біля водойм.

Насамперед не можна залишати дітей без нагляду. Батьки та опікуни повинні завжди наглядати за дітьми під час перебування у воді та біля неї.

"Навіть невелика кількість води може становити загрозу для малюків", – зазначили в КП.

Також необхідно використовувати рятувальні засоби. Для дітей, які ще не вміють добре плавати, обов’язковим є використання рятувальних жилетів або інших засобів підтримки на воді.

Дітям потрібно пояснити правила поведінки.

"Розмовляйте з дітьми про правила поведінки на воді. Вони повинні знати, що гратися та пірнати можна лише у безпечних місцях та під наглядом дорослих", – додали в повідомленні.

Купатися дозволено лише в облаштованих для цього місцях

"Обирайте для відпочинку лише ті пляжі та зони відпочинку, які мають необхідні засоби безпеки та рятувальні служби. У Києві налічується 15 офіційних муніципальних пляжів", – нагадали в КП.

Також варто слідкувати за погодними умовами та уникати купання під час сильної течії. Навіть досвідчені плавці можуть зіткнутися з небезпекою в несприятливих умовах.

  • Загалом столична влада не рекомендує киянам відвідувати пляжі та зони відпочинку з міркувань безпеки. У зв'язку з воєнним станом пляжний сезон не відкриватимуть. Масове скупчення людей у зонах відпочинку може перешкодити швидкому доступу людей до укриттів у випадку російського обстрілу.
  • Відвідування лісів і навігація деяких плавзасобів на водних об’єктах заборонені, обмежено чи забороно відвідування окремих туристичних маршрутів і об’єктів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies