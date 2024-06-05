Як відпочивати біля водойм безпечно: КП "Плесо" нагадало правила

Комунальне підприємство "Плесо" нагадало правила безпеки дітей під час відпочинку біля водойм.
Насамперед не можна залишати дітей без нагляду. Батьки та опікуни повинні завжди наглядати за дітьми під час перебування у воді та біля неї.
"Навіть невелика кількість води може становити загрозу для малюків", – зазначили в КП.
Також необхідно використовувати рятувальні засоби. Для дітей, які ще не вміють добре плавати, обов’язковим є використання рятувальних жилетів або інших засобів підтримки на воді.
Дітям потрібно пояснити правила поведінки.
"Розмовляйте з дітьми про правила поведінки на воді. Вони повинні знати, що гратися та пірнати можна лише у безпечних місцях та під наглядом дорослих", – додали в повідомленні.
Купатися дозволено лише в облаштованих для цього місцях.
"Обирайте для відпочинку лише ті пляжі та зони відпочинку, які мають необхідні засоби безпеки та рятувальні служби. У Києві налічується 15 офіційних муніципальних пляжів", – нагадали в КП.
Також варто слідкувати за погодними умовами та уникати купання під час сильної течії. Навіть досвідчені плавці можуть зіткнутися з небезпекою в несприятливих умовах.
- Загалом столична влада не рекомендує киянам відвідувати пляжі та зони відпочинку з міркувань безпеки. У зв'язку з воєнним станом пляжний сезон не відкриватимуть. Масове скупчення людей у зонах відпочинку може перешкодити швидкому доступу людей до укриттів у випадку російського обстрілу.
- Відвідування лісів і навігація деяких плавзасобів на водних об’єктах заборонені, обмежено чи забороно відвідування окремих туристичних маршрутів і об’єктів.