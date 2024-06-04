Київ і сім областей перевищили ліміти – замість графіків будуть екстрені відключення світла (доповнено)

У Києві та семи областях застосоввали екстрені відключення світла. Спершу голова компанії-постачальника енергії YASNO Cергій Коваленко повідомив про перевищення лімітів Києвом.
“День. Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення”, ‒ сказав він.
Графіки поки що не працюють, зазначив Коваленко.
Потім в Укренерго додали, що аварійні відключення діятимуть і для семи областей. Можливі перерви в живленні навіть критичної інфраструктури.
Раніше Коваленко заявив, що енергетикам доведеться проводити стабілізаційні відключення навіть у години "сірої зони" графіка. Зміни пов'язані із виведенням на ремонт двох енергоблоків атомних електростанцій. Також потребує робіт лінія, якою електроенергія імпортується зі Словаччини.
Укренерго повідомило, що 4 червня ліміти споживання будуть діяти по всій Україні впродовж цілої доби