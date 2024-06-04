Уряд схвалив Матрицю реформ, що передбачає цьогоріч понад 200 змін

Запускають спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання.

Сьогодні, 4 червня, уряд затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, матриця – це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку.

Крім того, Уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. Очільник уряду пояснив, що кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

"Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації", – зазначив Денис Шмигаль.

Серед пріоритетів, закладених в Матрицю, є база для відновлення економіки та фінансової стійкості, а також антикорупційна політика, реформа правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

"Третє – Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки", – додав прем’єр-міністр.