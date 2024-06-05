Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП і втік

Аварія сталася торік у серпні. Чоловік заховав своє авто, сподіваючись уникнути відповідальності.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП і втік
Фото: MFA_Ukraine / twitter

У Рівненській області судитимуть правоохоронця, який торік у серпні який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події.

Про це повідомляє ДБР.

Працівники правоохоронного органу завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт направлено до суду. 

“5 серпня 2023 року близько 22:30 на виїзді із села Моквин Рівненського району чоловік за кермом власного авто здійснив наїзд на 65-річну жінку, що рухалася узбіччям. Вона отримала тяжкі травми, через які згодом померла”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Водій не зупинився після зіткнення, не надав першу медичну допомогу, а натомість втік з місця події.

Підписуйтесь на наш Google News

Правоохоронці розшукали його наступного дня. Він заховав власне авто, сподіваючись уникнути відповідальності.

7 серпня 2023 року чоловіку повідомили про підозру, його взяли під варту із можливістю внесення застави. Підозрюваного звільнили із правоохоронних органів.

Чоловік обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинили смерть потерпілому, а також у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

  • У травні Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies