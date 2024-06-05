На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП і втік

У Рівненській області судитимуть правоохоронця, який торік у серпні який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події.

Про це повідомляє ДБР.

Працівники правоохоронного органу завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт направлено до суду.

“5 серпня 2023 року близько 22:30 на виїзді із села Моквин Рівненського району чоловік за кермом власного авто здійснив наїзд на 65-річну жінку, що рухалася узбіччям. Вона отримала тяжкі травми, через які згодом померла”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Водій не зупинився після зіткнення, не надав першу медичну допомогу, а натомість втік з місця події.

Правоохоронці розшукали його наступного дня. Він заховав власне авто, сподіваючись уникнути відповідальності.

7 серпня 2023 року чоловіку повідомили про підозру, його взяли під варту із можливістю внесення застави. Підозрюваного звільнили із правоохоронних органів.

Чоловік обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинили смерть потерпілому, а також у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.