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На Харківщині триває ліквідація 5 лісових пожеж площею 3300 га, спричинених російськими обстрілами

Уже вдалося локалізувати 4 з 5 пожеж. Роботи тривають.

На Харківщині триває ліквідація 5 лісових пожеж площею 3300 га, спричинених російськими обстрілами
Фото: ДСНС

П’ять лісових пожеж загальною площею понад 3300 га наразі ліквідовують рятувальники на території Харківської області. Про це повідомляє ДСНС України. 

Відомство зазначає, що загорання є наслідком ворожої агресії. Для ліквідації осередків цих пожеж залучені пожежні бригади лісових господарств, рятувальники ДСНС, пожежна та пристосована техніка.

Всього залучено 104 особи та 32 одиниці техніки, з них 72 рятувальника та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Уже вдалося локалізувати 4 з 5 пожеж. Роботи тривають.

Фахівці ДСНС змушені працювати з ризиком для життя від постійних обстрілів, детонації мін і нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок обстрілів росіян вчора поранення отримали чотири людини ‒ дві жінки та два чоловіки.

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