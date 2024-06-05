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Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Смущини 1 людина загинула, 2 поранені

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Смущини 1 людина загинула, 2 поранені
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 58 обстрілів (223 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Набережне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Карповичі – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Блешня – 2 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 

Баранівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Сновська громада:

Єліне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Хрінівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Городнянська громада:

Гасичівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа; 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Новгород-Сіверська громада:

Кам’янська Слобода – 2 обстріли: 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Михальчина Слобода – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Грем’яч – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Сумська область

Сумський район: 

Велика Рибиця – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Голишівське – 6 обстрілів: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Олексіївка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 приватні будинки.

Кіндратівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Перше Травня – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Павлівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Садки – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Локня – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Волфине – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно СПГ.

Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Яструбине – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Покровка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Охтирський район: 

Попівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно СПГ; 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Конотоп – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Нова Слобода – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Шосткинський район:

Сопич – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, об’єкт цивільної інфраструктури та 3 приватні будинки.

Бобилівка – 13 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Хлібороб – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Марчихина Буда – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Ланцет». 

Стара Гута – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Біла Береза – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Також зазначимо, що Росія вночі атакувала 27 безпілотниками. ППО збила 22 "шахеди" в п'яти областях. Ворог здійснив запуски з Криму та російського Курська.

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