Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Смущини 1 людина загинула, 2 поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 58 обстрілів (223 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Набережне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Карповичі – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Блешня – 2 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Баранівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Єліне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Хрінівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Городнянська громада:
Гасичівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа; 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Новгород-Сіверська громада:
Кам’янська Слобода – 2 обстріли: 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Михальчина Слобода – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Грем’яч – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Сумська область
Сумський район:
Велика Рибиця – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Голишівське – 6 обстрілів: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Олексіївка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 приватні будинки.
Кіндратівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Перше Травня – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Павлівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Садки – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Локня – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Волфине – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно СПГ.
Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Яструбине – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Покровка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Охтирський район:
Попівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно СПГ; 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Конотопський район:
Конотоп – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Нова Слобода – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Шосткинський район:
Сопич – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, об’єкт цивільної інфраструктури та 3 приватні будинки.
Бобилівка – 13 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Хлібороб – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Марчихина Буда – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Ланцет».
Стара Гута – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Біла Береза – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Також зазначимо, що Росія вночі атакувала 27 безпілотниками. ППО збила 22 "шахеди" в п'яти областях. Ворог здійснив запуски з Криму та російського Курська.