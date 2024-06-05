Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Смущини 1 людина загинула, 2 поранені

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 58 обстрілів (223 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Набережне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Карповичі – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Блешня – 2 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Баранівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Єліне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Хрінівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Городнянська громада:

Гасичівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа; 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Новгород-Сіверська громада:

Кам’янська Слобода – 2 обстріли: 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Михальчина Слобода – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Грем’яч – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Сумська область

Сумський район:

Велика Рибиця – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Голишівське – 6 обстрілів: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Олексіївка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 приватні будинки.

Кіндратівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Перше Травня – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Павлівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Садки – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Локня – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Волфине – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно СПГ.

Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Яструбине – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Покровка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Охтирський район:

Попівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно СПГ; 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Конотоп – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Нова Слобода – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Шосткинський район:

Сопич – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, об’єкт цивільної інфраструктури та 3 приватні будинки.

Бобилівка – 13 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Хлібороб – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Марчихина Буда – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Ланцет».

Стара Гута – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Біла Береза – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Також зазначимо, що Росія вночі атакувала 27 безпілотниками. ППО збила 22 "шахеди" в п'яти областях. Ворог здійснив запуски з Криму та російського Курська.