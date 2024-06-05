За добу окупанти 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Є поранений

За добу окупанти 11 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Покровському районі росіяни обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.
У Лимані Краматорського району пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 9 будинків.
У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонської області учора одна людина загинула, вісім поранені.
- Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.
- У Харківській області внаслідок обстрілів росіян вчора поранення отримали чотири людини ‒ дві жінки та два чоловіки. У селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено три будинки та автомобіль. У селі Юрченкове горів будинок, господарча споруда та гараж, у селі Кучерівка ‒ кормоцех та господарчі споруди свиноферми.