За добу окупанти 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Є поранений

За добу окупанти 11 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Покровському районі росіяни обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 9 будинків.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.