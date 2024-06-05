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Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових.

Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 513700 (+1280) осіб
  • танків ‒ 7806 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16) 
  • артилерійських систем – 13385 (+40)
  • РСЗВ – 1092 (+0)
  • засоби ППО ‒ 830 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39)
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+2),
  • кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69)
  • спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. ППО збила 22.

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