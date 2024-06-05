Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 513700 (+1280) осіб

танків ‒ 7806 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16)

артилерійських систем – 13385 (+40)

РСЗВ – 1092 (+0)

засоби ППО ‒ 830 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39)

крилаті ракети ‒ 2270 (+2),

кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69)

спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. ППО збила 22.