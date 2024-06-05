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Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду

З 1 червня Україна, як стверджується у заяві, не робить винятків на основі закордонного проживання.

Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
Фото: visaglobal.com.ua

Посольство Сполучених Штатів в Україні на своєму сайті оприлюднило попередження для осіб чоловічої статі, які мають подвійне громадянство і раніше могли залишати територію нашої держави на основі закордонного місця проживання. З 1 червня, як стверджують дипломати, цей виняток більше не є чинним.

Українське законодавство не визнає подвійного громадянства, тож усі особи з двома паспортами розглядаються виключно як громадяни України. Якщо до початку літа чоловіки у віці від 18 до 60 років могли виїхати за кордон, знявшись з реєстрації проживання в Україні і маючи американську реєстрацію, то тепер ця норма не діє.

Посольство попереджає громадян не приїздити в Україну, "якщо вони не мають бажання залишатися там на невизначений час". Якщо ж такі чоловіки не встигли виїхати до 1 червня, їх закликають дбати про власну безпеку та коритися вказівкам влади. Дипломати визнають, що "є обмеженими у своїх можливостях впливати на українське законодавство, включно із застосування воєнного стану та мобілізації".

Загалом посольство нагадує, що відносно України для всіх громадян США діє рекомендація четвертого рівня "Не подорожувати". 

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