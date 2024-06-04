США не встановлювали обмежень на збиття російських літаків за межами повітряного простору України,- Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі дав відповідь на запитання, чи можуть ЗСУ збивати американською зброєю російські літаки поза територією України, передає Укрінформ.

“Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі”, - наголосив Кірбі.

Радник Білого дому зазначив, що ЗСУ “можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу”.

Кірбі зауважив, що українські захисники це роблять і робили від початку війни.