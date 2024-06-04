США не встановлювали обмежень на збиття російських літаків за межами повітряного простору України,- Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі дав відповідь на запитання, чи можуть ЗСУ збивати американською зброєю російські літаки поза територією України, передає Укрінформ.
“Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі”, - наголосив Кірбі.
Радник Білого дому зазначив, що ЗСУ “можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу”.
Кірбі зауважив, що українські захисники це роблять і робили від початку війни.
- Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що розширення дозволу для України бити по території РФ залежатиме від ситуації на полі бою.
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Раніше Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.
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На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що Росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.
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Тим часом Нідерланди дозволили Україні бити по військових цілях у Росії їхніми F-16. Вимога одна – Україна має дотримуватися міжнародного права і вражати лише ті цілі, які необхідно вразити задля самооборони.