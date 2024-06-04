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США не встановлювали обмежень на збиття російських літаків за межами повітряного простору України,- Кірбі

ЗСУ “можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу”, зазначив радник Білого дому.

Радник Білого дому Джон Кірбі дав відповідь на запитання, чи можуть ЗСУ збивати американською зброєю російські літаки поза територією України, передає Укрінформ.

“Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі”, - наголосив Кірбі.

Радник Білого дому зазначив, що ЗСУ “можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу”.

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Кірбі зауважив, що українські захисники це роблять і робили від початку війни.

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