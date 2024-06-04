FPV-дрони фактично вберегли фронт, поки Україна чекала на військову допомогу від партнерів.

Про це у вечірньому відеозверненні 4 червня заявив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив, що на нинішній Ставці Міноборони і Мінстратегпром звітували щодо українського виробництва і закупівлі дронів.

"Це те, у чому постійно має відчуватися нарощування обсягів. На цій війні – і саме нашими воїнами – було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт", - сказав Зеленський.

Президент додав, що далекобійні дрони "довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста", тому "маємо це продовжувати. Будемо продовжувати".

Також Зеленський підкреслив, що питання дронів - це "питання персональної відповідальності керівників".