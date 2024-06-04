Уряд продовжив терміни чинного бронювання військовозобов'язаних. Згідно із прийнятим сьогодні рішенням Кабміну, бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено на три місяці.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Рішення уряду стосується всіх відстрочок, наданих відповідно до Постанови №76. Продовження бронювання військовозобов’язані отримають автоматично, нових наказів щодо відповідних відстрочок міністерство не видаватиме.
"Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільної роботи виробництв, які працюють на потреби оборони, критично важливих для економіки підприємств. Воно дозволить бізнесу зберегти кваліфіковані кадри на виробництвах, планувати роботу та ефективно працювати над виконанням оборонних замовлень чи забезпеченням життєдіяльності населення", – пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
Проте міністерство економіки не припиняє оформлення наказів про бронювання військовозобов’язаних, які не мали відстрочки станом на 7 травня. Бронювання таких військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства.
Як йдеться у повідомленні міністерства, наразі також триває робота над оновленням та удосконаленням бронювання. Зокрема, працюють над діджиталізацією механізмів, запровадженням збалансованої системи бронювання, яка враховувала б наявні безпекові виклики та одночасно забезпечувала стабільне функціонування економіки.
- Сьогодні Верховна Рада проголосувала за виклик міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для доповіді щодо бронювання співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі рішення про відсоток бронювання рятувальників та поліцейських ще не ухвалили.
- Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників. Вони закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.
- Крім того, Генеральний штаб ЗСУ має завершити погодження списків на бронювання військовозобов’язаних, які надійшли до 10 травня.
- Оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання. Перша передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 000 гривень, а друга – квотне бронювання по галузях.