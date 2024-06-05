Міненерго звернеться до місцевої влади через "падіння" зв'язку під час відключень світла

Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що у деяких регіонах України залишаються проблеми з "падінням" зв'язку під час відключень світла, передає РБК-Україна.

"Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку", – розповів він.

Водночас, за його словами, в певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.

"На сьогодні дійсно таке питання місцями в певних регіонах постає, і ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати і швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих вишок теле-, радіозв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає", – констатував Колісник.

Зазначимо, що заступник міністра енергетики Микола Колісник також повідомив, що втрати української енергетики від ударів Росії перевищили мільярд доларів. Це понад 9,2 ГВт потужності.

Зі свого боку, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електрикою цього тижня буде складною. За його словами, з початку першого тижня червня ситуація в енергосистемі погіршилася через низку факторів, зокрема, високу температуру, атаку росіян та зменшення обсягів доступної генерації.