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Росіяни скинули КАБ на магазин у Торецьку Донецької області, є жертви

Один чоловік загинув, четверо жінок зазнали травм.

Росіяни скинули КАБ на магазин у Торецьку Донецької області, є жертви

Російські окупанти 5 червня завдали авіаудару поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання КАБ-250 є загиблий та поранені.

Про це повідомляє  Донецька обласна прокуратура.

Близько 10:20 5 червня ворог скинув "КАБ-250" поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік, який отримав поранення несумісні з життям.

Поранення отримали четверо жінок віком від 68 до 86 років. Усіх було госпіталізовано. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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