Росіяни скинули КАБ на магазин у Торецьку Донецької області, є жертви

Російські окупанти 5 червня завдали авіаудару поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання КАБ-250 є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 10:20 5 червня ворог скинув "КАБ-250" поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік, який отримав поранення несумісні з життям.

Поранення отримали четверо жінок віком від 68 до 86 років. Усіх було госпіталізовано. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.