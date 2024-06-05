Антикорсуд дозволив націоналізувати майно колаборанта Балицького та його родини

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів голови окупаційної адміністрації Запорізької області, колишнього народного депутата Євгена Балицького Євгена Балицького.
Про це повідомляє СБУ.
Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.
Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.
Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Мова йде про 5 легких літаків, три квартири, приватний будинок, дві земельні ділянки та чотири автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.
Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.
Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.
За матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Тоді суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).
За даними слідства, екснардеп від забороненої “ОПЗЖ” Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.
Хто такий Балицький
- Балицький був народним депутатом у 2012-2019 рр. від Партії регіонів і "Опозиційного блоку".
- У 2022 році йому оголосили підозру у колабораціонізмі. Він сприйняв вторгнення Росії як шанс реалізувати політичні амбіції та заручився підтримкою ворога щодо силового захоплення влади в регіоні.
- Того ж року у червні у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області партизани пропонували за голову колаборанта Євгена Балицького винагороду в 10 тисяч доларів.
- У червні минулого року український суд призначив йому заочно 15 років. СБУ встановила, що колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Тоді загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.