Антикорсуд дозволив націоналізувати майно колаборанта Балицького та його родини

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів голови окупаційної адміністрації Запорізької області, колишнього народного депутата Євгена Балицького Євгена Балицького.

Про це повідомляє СБУ.

Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.

Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Мова йде про 5 легких літаків, три квартири, приватний будинок, дві земельні ділянки та чотири автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

За матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тоді суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, екснардеп від забороненої “ОПЗЖ” Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.

Хто такий Балицький