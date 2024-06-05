Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ затримала агентку РФ та її доньку, яка виправдовувала агресію Путіна

Обидві фігурантки героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України.

Служба безпеки затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу збройних сил Росії (ГРУ) та її доньку ‒ “ідейну рашистку” з Київщини. 

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Обидві фігурантки вихваляли російського президента Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України.

Основним завдання матері було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. Насамперед її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Щоб виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з російської воєнної розвідки для підготовки повітряних ударів по регіону. Служба безпеки зірвала передачу розвідданих агресору і провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ. 

На завершальному етапі спецоперації, співробітники СБУ затримали російську агентку в її власному помешканні. Жінку Москва завербувала у 2023 році.

Донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії агентки російського гру додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Вчора стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів російського ФСБ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. Унаслідок спецоперації “на гарячому” затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies