СБУ затримала агента Росії, який готував теракти проти співробітників військкоматів у Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів російського ФСБ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Унаслідок спецоперації “на гарячому” затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.

Агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого росіяни дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів. У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

“Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони”, ‒ додали у СБУ.

У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ.

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.