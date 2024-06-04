Російська армія зранку атакувала Дніпро. Є поранені

Російська армія вранці 4 червня атакувала Дніпро. ППО збила обидві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження і потерпілі.

Серед них – діти. Одномісячний малюк у задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно, а 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", – сказав він.

Також поранено 37-річного чоловіка – він наразі в лікарні.

Загалом ушкоджень внаслідок російської атаки зазнали семеро дніпрян. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

В області ворог бив увечері по Нікополю. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі.