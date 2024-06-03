Головне за понеділок, 3 червня: 102 боєзіткнення, диверсії на Сумщині, удар по ЗРК у Бєлгородській області

Бойові дії на Харківщині, 102 бойових зіткнення з початку доби, ворожі обстріли, ймовірні зміни в уряді. Яким запам’ятається 831-й день повномасштабної війни.

Росія наразі зосереджує зусилля на спробах підготовки і продовження наступу на восьми основних напрямках (зокрема є загроза щодо Сумської області). У цій області ворог активізував диверсійні дії, повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.

Зберігається ризик ураження наземних об’єктів по всій території, зокрема для Києва і обласних центрів північних і західних областей. За даними співрозмовників редакції, Росія надалі намагатиметься виснажити ресурси ППО, аби змогти вразити ключові об'єкти.

Наразі акценти будуть збережені на максимальному знищені енергетичної системи України.

Упродовж тижня щодня ворог здійснював до 200 бойових вильотів тактичної/армійської авіації та обстріли до 170 населених пунктів.

Кількість авіаційно-ракетних ударів та аналіз інформації про постачання ракет та БпЛА свідчать, що запаси поповнюються на постійній основі, і росіяни зможуть підтримувати існуючу інтенсивність ударів по всій території держави.

Докладніше – в нашій новині.

Станом на 20 годину загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби складає вже 102. Захисники України продовжують стійко тримати оборону, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 червня – в новині.

В Бєлгородській області атаки зазнала ворожа ЗРК. За даними російського телеграм-каналу Astra, удару завдали з американських установок HIMARS 1-2 червня.

Під удар потрапило місце дислокації російських військових. Декілька одиниць військової техніки згоріли – це установки С-300/400.

Найближчим часом Верховна Рада розгляне призначення двох міністрів – інфраструктури та регіонального розвитку.

Основним кандидатом на очолення Мінінфраструктури є Олексій Чернишов, який уже працював в уряді, а наразі очолює НАК "Нафтогаз". При цьому він два роки очолював саме міністерство розвитку громад і територій, але на цю посаду наразі не повертатиметься.

На посаду в Мінрегіоні претендує Олексій Кулеба – нинішній заступник голови Офісу президента, а раніше – керівник Київської обласної військової адміністрації. Інформацію про підготовку призначення LB.ua повідомили співрозмовники в парламенті.

Погодження кандидатів має відбутися на засіданні фракції "Слуги народу".

Подробиці – в нашій новині.

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. "107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив Никифоров.

Він зазначив, що Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", щоб "достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру".

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Швейцарії для участі в Саміті миру.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Білого дому. "Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван також приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Штати на саміті.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!