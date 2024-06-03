Сили оборони під Вовчанськом взяли в полон близько 60 росіян, — речник ЗСУ

Бійці ЗСУ у неділю, 2 червня, взяли у полон близько 60 російських військових під Вовчанськом на Харківському напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

За словами речника, у неділю, 2 червня, бійці Сил оборони взяли в полон близько 60 окупантів біля Вовчанська.

Наразі під контролем Сил оборони близько 70% міста, у Вовчанську та на околицях тривають жорсткі бої.