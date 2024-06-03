Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони під Вовчанськом взяли в полон близько 60 росіян, — речник ЗСУ

Наразі у Вовчанську продовжуються жорсткі бої.

Сили оборони під Вовчанськом взяли в полон близько 60 росіян, — речник ЗСУ
Фото: соцмережі

Бійці ЗСУ у неділю, 2 червня, взяли у полон близько 60 російських військових під Вовчанськом на Харківському напрямку. 

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

За словами речника, у неділю, 2 червня, бійці Сил оборони взяли в полон близько 60 окупантів біля Вовчанська.

Наразі під контролем Сил оборони близько 70% міста, у Вовчанську та на околицях тривають жорсткі бої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies