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«Укренерго» на 4 червня запроваджує ліміти на споживання світла

Завтра упродовж доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України.

«Укренерго» на 4 червня запроваджує ліміти на споживання світла
Фото: pixabay

«Укренерго» повідомило про ліміти на електроенергію в усіх областях України упродовж 4 червня.

Про це ідеться на сторінці енергетичної компанії у соцмережах.

Завтра, 4 червня, протягом усієї доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України. Обсяг дефіциту буде вищий, ніж сьогодні у зв'язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

«При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень», – зазначили в «Укренерго».

Фото: Укренерго

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