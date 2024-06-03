«Укренерго» на 4 червня запроваджує ліміти на споживання світла

Завтра упродовж доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України.

«Укренерго» повідомило про ліміти на електроенергію в усіх областях України упродовж 4 червня.

Про це ідеться на сторінці енергетичної компанії у соцмережах.

Завтра, 4 червня, протягом усієї доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України. Обсяг дефіциту буде вищий, ніж сьогодні у зв'язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

«При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень», – зазначили в «Укренерго».