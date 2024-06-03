​Експосадовець РДА в Києві отримав 5 років в’язниці за те, що здав до ломбарду генератор від благодійників

Ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської райдержадміністрації, що здав до ломбарду генератор, наданий благодійниками, отримав 5 років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Прокурор у суді довів, що в 2022 – 2023 роках під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них 9 генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району Києва.

Директор Центру розподілив 8 генераторів на потреби закладу, а один - залишив собі. У подальшому цей генератор вартістю понад 33 тис. грн посадовець здав до ломбарду, отримавши за нього 2 600 грн. Забирати його з ломбарду він не збирався.

"У суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався. Таким чином експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі", - зазначили в прокуратурі.

Дніпровський районний суд визнав обвинуваченого винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та засудив до 5 років в’язниці із позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями строком на 3 роки.