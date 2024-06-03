“Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар”, ‒ розповів голова ОВА.

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