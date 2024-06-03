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Унаслідок обстрілів Донеччини загинуло ще двоє осіб. Серед жертв 12-річний хлопчик

Окупанти двічі скинули на село Михайлівка авіабомби.

Унаслідок обстрілів Донеччини загинуло ще двоє осіб. Серед жертв 12-річний хлопчик
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Сьогодні окупанти вкотре атакували Донецьку область, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади загинуло дві людини, одна отримала поранення.

Серед загиблих є 12-річний хлопець.

“Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар”, ‒ розповів голова ОВА.

Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

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Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

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