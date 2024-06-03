Сьогодні окупанти вкотре атакували Донецьку область, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Унаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади загинуло дві людини, одна отримала поранення.
Серед загиблих є 12-річний хлопець.
“Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар”, ‒ розповів голова ОВА.
Пошкоджено щонайменше 5 будинків.
- Протягом минулої доби через російьку агресію поранено п'ятеро жителів Донеччини. Росіяни здійснили 1982 обстріли області.