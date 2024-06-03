Чому голосувати за 9516 – це піддатися на маніпуляції лісорубів?

Скандальний проєкт 9516 , який спростить знищення лісів, вже у порядку денному парламенту. Лісорубне лобі пропонує проводити суцільні санітарні рубки лісів без оцінки впливу на довкілля. А це – заповітна мрія лісівників України. Якщо нардепи це підтримають – Карпати опиняться у зоні шаленого ризику.

Фото: grinchenko-inform.kubg.edu.ua

Майже кожна друга рубка у Карпатах – санітарна. Більшість з них незаконні, адже під виглядом хворих дерев знищують цілком здорові ліси. Як наслідок – втрачаються безцінні старовікові ліси, яких в Україні залишилося не так багато, знищуються карпатські струмки та річки, шаленими темпами розвивається ерозія.

Втрачає і економіка – під виглядом дров з санітарних рубок лісівники часто отримують дорогу ділову деревину, яка потім може продаватися з численними маніпуляціями.

Зараз апетити лісорубів дещо стримуються необхідністю проводити оцінку впливу на довкілля. Без цієї процедури санітарні рубки стануть набагато більш поширеними і масштабними.

У понеділок у Верховній Раді відбудеться погоджувальна рада. Зараз проєкт 9516 вже у порядку денному, але є ще можливість його зняти. Якщо це не станеться, нардепи мають голосувати за нього виключно червоною кнопкою.

Для того, щоб протягнути 9516 через парламент, лісівники вдаються до найцинічніших маніпуляцій. Звісно ж, це тема потреб фронту. Звучить приблизно так: «законопроект 9516 потрібен, бо без нього не буде деревини для фортифікацій».

Ця думка неодноразово озвучувалася лісівниками різних рівнів. І це феєрична брехня – бо в Україні і без цього вистачає деревини для оборони. Озвучені керівником ДП «Ліси України» 101 тис. кубометрів поставок деревини за 2023 рік – це лише 1% від усього обсягу рубок за аналогічний період.

Тобто є реальна можливість у рази збільшити поставки деревини для фронту без нарощування обсягів рубок. Особливо, якщо не продавати її військовим адміністраціям через фірми-прокладки! Але чому б не зманіпулювати на болючій для усіх українців темі війни?

А ось ще одна маніпуляція. Спілка воїнів-лісівників України пише, що УСІ військові підтримують 9516.

Але правда в тому, що 99,9% військових про 9516 ніколи не чули. Їм взагалі не до того. А якби чули і розуміли, то воюють точно не для того, щоб знищили Карпати.

Або візьмемо постійні заяви лісівників про те, що в ЄС санітарні рубки ніякої оцінки впливу на довкілля не проводять. І якщо в Україні ми таку оцінку вимагаємо – то це мовляв шкодить євроінтеграції. Ще одна примітивна маніпуляція, адже ЄС дозволяє країнам самостійно визначати, яка діяльність має підлягати оцінці впливу на довкілля.

Чому європейців санітарні рубки не тривожать? Тому що в ЄС нема масових рубок здорових дерев під виглядом хворих. А в Україні є, і відповідальні за це самі лісівники. Звісно, що будь-які перешкоди у вигляді оцінки впливу на довкілля заважають не євроінтеграції, а самим недоброчесним лісівникам. Вони прагнуть рубати ліс без зайвої публічності, яку забезпечує оцінка впливу на довкілля.

Або от «Національна академія наук підтримає 9516». Солідно звучить? Насправді підтримує законопроект лише незрозуміла Рада з лісівництва, чомусь створена при академії наук. Входять туди здебільшого самі ж лісівники. Маніпуляція чистої води.

Здавалося б, це все примітивно і не має працювати? Але ж працює – бо вже зовсім скоро 9516 виносять на голосування у Верховній Раді. Голос екологів тоне у брехні та перекручуваннях.

Хочеться вірити, що нардепи все ж будуть вище, ніж жалюгідні маніпуляції лісівників. Окупанти й так понищили купу наших лісів, нащо ж самостійно добивати те, що лишилося?

Тому повторюся. За проєкт 9516 нардепи мають голосувати червоною кнопкою. А найкращий варіант: взагалі зняти його з порядку денного і ніколи більше не вносити.