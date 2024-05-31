Дієта і спосіб життя при гіпотонії

Продовжуючи тему, розглянуту в нашій попередній статті про гіпотонію, ми переходимо від загального розуміння цього стану до більш практичних аспектів. Які продукти та звички можуть допомогти вам підтримувати нормальний артеріальний тиск ? У цій статті ми розглянемо, які продукти та спосіб життя можуть бути корисними для людей, які страждають на гіпотонію, і як вони впливають на наше здоров'я.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

На артеріальний тиск впливає і склад раціону, і харчові звички людини, включаючи те, як часто вона їсть, наскільки великі порції та чи п'є вона багато рідини. Здорове, збалансоване харчування є однією з умов підтримки здоров'я серцево-судинної системи, нормальної роботи серця та оптимальних показників крові. Все це безпосередньо пов'язано з показниками артеріального тиску. Чого точно не варто робити, якщо ви страждаєте від гіпотонії, так це голодувати. Потрібно харчуватися збалансовано і часто, 4-5 разів на день невеликими порціями.

Важлива роль в лікуванні гіпотонії відводиться харчуванню і ряду продуктів, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск. При такому синдромі потрібна повноцінна дієта, яка повинна включати субпродукти, сири, складні вуглеводи, білки, жири, а також джерела вітаміну С і антиоксидантів.

Субпродукти

Печінка, нирки і серце - джерело вітаміну В12 (кобаламіну) і заліза. При дефіциті цих поживних речовин порушуються процеси кровотворення – розвивається анемія (кисневе голодування), що призводить до дисфункції серцево-судинної системи і зниження артеріального тиску.

Сири

При відсутності протипоказань (алергія на молочний білок, лактазная недостатність, запальні захворювання шлунково-кишкового тракту). Сири багаті тираміном – похідним амінокислоти тирозину. Це біологічно активне з'єднання впливає на специфічні рецептори в стінках судин, призводить до їх звуження, і тим самим підвищує артеріальний тиск.

Складні вуглеводи

Крупи, бобові, зернові – обов'язкові продукти при зниженому тиску. Процес їх розщеплення і перетравлення захищає від стрибкоподібного підвищення рівня глюкози в крові. Відсутність гіпоглікемії (різкого падіння рівня цукру) запобігає порушення регуляції артеріального тиску, а також запаморочення, слабкість, втрату свідомості.

Ягоди та фрукти

Поліфеноли ягід і фруктів зміцнюють стінки судин, нормалізують їх проникність і підтримують оптимальний об'єм циркулюючої крові:

• фрукти – апельсини, банани, ківі, манго, яблука, груші, абрикоси;

• ягоди - полуниця, лохина, малина, червона і біла смородина, чорниця, суниця.

Вітамін С

Аскорбінова кислота (вітамін С) є незамінним компонентом раціону гіпотоніків.

Основними джерелами вітаміну С є:

• шипшина;

• обліпиха;

• болгарський перець;

• ківі;

• петру́шка;

• апельсини;

• броколі;

• шпинат;

• селера.

Рослинний і тваринний білок

Білок служить основою для утворення багатьох гормонів, в тому числі і гормонів щитовидної залози, які регулюють різні ланки обміну речовин і підтримують нормальний кров'яний тиск.

Джерела рослинного білка:

• соя;

• арахіс;

• кеш’ю;

• фундук;

• кунжут.

Джерела тваринного білка:

• яловичина;

• курятина;

• м'ясо індички;

• мідії;

• форель.

Корисні жири

Джерела рослинних жирів:

• оливки;

• авокадо;

• горіхи;

• насіння (кунжутне, гарбузове, конопляне, лляне, макове).

Джерела тваринних жирів:

• жирна риба (лосось, палтус, сардини, оселедець);

• яйця;

• сало;

• червоне м'ясо.

1. Виноградний сік

Найкраще приготувати його самостійно, вибравши для цього сорт темного і терпкого винограду. Напій рекомендується готувати вранці, а вживати перед сном. Пити такий напій потрібно протягом 14 днів по половині склянки щовечора, потім потрібно зробити перерву на тиждень. Пізніше, при необхідності, можна продовжити пити виноградний сік. Це допоможе нормалізувати роботу серця і судин, а також підвищити артеріальний тиск.

2. Чорний чай

Його необхідно настоювати протягом 5 хвилин. У чай краще додавати цукор. Цей напій є чудовою альтернативою каві, адже він також містить кофеїн.

3. Темний шоколад

Какао, яке міститься в шоколаді, допомагає впоратися зі зниженим артеріальним тиском. Вибирайте темний чорний шоколад з високим вмістом какао. Регулярне вживання такого шоколаду допоможе підтримувати судини в тонусі.

4. Червоне вино

Якщо говорити про алкоголь, то для підвищення артеріального тиску краще вибирати червоне вино. Адже воно нормалізує артеріальний тиск, крім того, містить багато корисних речовин і насичене антиоксидантами. Вино можна пити по келихах кілька разів на тиждень.

5. Сіль

Звичайна сіль також може підняти знижений артеріальний тиск. Як варіант, можна з'їсти що-небудь солоне (горіхи, сало, огірки) або просто покласти на язик половину чайної ложки солі і почекати, поки вона розчиниться.

6. Кориця і мед

Заваріть половину чайної ложки кориці в склянці гарячої води і додайте туди столову ложку меду (якщо немає алергії). Дати настоятися і охолонути не менше півгодини. Якщо вам не подобається вода зі смаком кориці, можна з'їсти бутерброд: намажте скибочку білого хліба медом і посипте зверху корицею.

Загальні рекомендації при зниженому тиску

• При лікуванні гіпотонії стежте за водним балансом – зневоднення призводить до порушення кровопостачання органів і тканин. Добова норма для дорослої людини становить 30-40 мл води на 1 кг маси тіла.

• Не варто зловживати кавою – незважаючи на те, що він здатний підвищувати артеріальний тиск, напій має і сечогінну дію, що провокує втрату води і зневоднення.

• Збалансоване харчування, наповнене корисними продуктами, допоможе впоратися з недугою, поліпшить роботу серцево-судинної системи і організму в цілому.

• Тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

• Регулярні тренування (підбирайте навантаження відповідно до стану здоров'я та віку).

• Повноцінний сон.

• Чергування праці та відпочинку.

• Уникнення стресів і надмірного психологічного напруження.

• Також можна спробувати трав'яні чаї або настоянки з кореня солодки, пустирника, женьшеню, глоду, елеутерококу.

Підсумовуючи, підтримання здорового артеріального тиску при гіпотонії вимагає комплексного підходу, що включає збалансоване харчування та активний спосіб життя. Темний шоколад, червоне вино, сіль, кориця та мед, а також інші продукти і звички, можуть відігравати важливу роль у цьому процесі. Важливо пам'ятати про необхідність підтримання водного балансу і уникати надмірного вживання кави, щоб не спровокувати зневоднення.